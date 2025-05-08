Bu durum Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkesi’nin (DİSK-AR) Ücret Kayıpları İzleme Raporu‘nun üçüncüsüne de yansıdı. Rapora göre, 2025’in ilk dört ayında enflasyonun emek gelirlerine (ücret, maaş ve aylık) toplam faturası en az 176 milyar 600 milyon TL oldu. İşçi başına dört aylık ortalama erime 5.197 TL’yi buldu.

Asgari ücretin 2.5 katı ücreti olan bir çalışanın Nisan 2025’te ücretinin yüzde 37.1’inin vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridiği vurgulanan raporda, “Vergi ve kesintiler nedeniyle harcanabilir parasal gelir azalırken, enflasyon harcanabilir parasal gelirin alım gücünü eritiyor” denildi.