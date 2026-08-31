AA Finansın 20 ekonomistin katıldığı anketine göre, ekonomistler yıl sonu enflasyonunun %29,49 olacağını tahmin etti. Aylık enflasyon beklentisi ise %1,86 olarak belirlendi.

Ekonomistlerin tahminlerine göre, temmuz ayındaki %31,75 olan yıllık enflasyon, ağustos ayında %31,52'ye gerileyecek. Aylık enflasyon beklentileri %1,25 ile %2,10 arasında değişiyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyonunun %29,49 olması durumunda, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun %9,96 olması bekleniyor. Bu oranla SSK ve Bağ-Kur emeklileri %9,96 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise %7,9 olarak hesaplanıyor. Bu oranlara göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 897 liraya çıkacak.

En düşüK memur maaşı ise 70 bin 224 liradan 75 bin 771 liraya yükselecek. Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında %1,78 artış göstermişti.