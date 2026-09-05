Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1.84, yıllık enflasyonu ise yüzde 31.51 olarak açıkladı. Ancak piyasa öyle demiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ankara’da evinin yakınındaki AVM’de kumpir yiyor. Şimşek’in tercih ettiği sebzeli kumpir Bakanlık görevine geldiği 4 Haziran 2023 günü 80 liraydı. Şimşek iki ay sonra 18 Ağustos 2023 günü AVM’ye gitti ve yüzde 100’den fazla zam gelen sebzeli kumpiri 175 liraya yedi.

3 YILDA 5 KAT ARTTI

Kumpir zamları devam etti ve bugün adı ‘Vejeteryan’ olarak değişen Şimşek’in aynı sebzeli kumpir, aynı AVM’de tam 400 lira oldu. İçinde kaşar, mantar, domates biber, mısır, siyah zeytin ve mozzarella peynir olan kumpirin fiyatı 3 yılda yüzde 400, 5 kat arttı. Bu kumpirin ‘Süper vejeteryan’ çeşidinde ise ek olarak brokoli, havuç, karnabahar, bezelye ve kapya biber var. Bu kumpirin

fiyatı da 425 liraya çıkıyor.

AVM’nin yemek katındaki ‘Kumpirevi’ adlı standda en ucuz kumpir peynirli ve 335 liradan satılıyor. En pahalı ‘Süper karışık kumpir’ ise 550 lira ve bu kumpirde kaşar, sosis, Rus salatası, İtalyan salatası mantar ve tavuk bulunuyor. Genç menüsü ve çocuk menüsü de 450-540 liradan satılıyor.

Kumpirine yüzde 400 zam gelen Şimşek önceki gün TÜİK’in açıkladığı ve aylık 1.84 olduğunu öne sürdüğü enflasyon için “Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti. Temel mal enflasyonu 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.