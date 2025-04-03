Piyasaların dört gözle beklediği Trump tarifeleri dün açıklandı. Trump, ABD’ye ithal edilen mallara yüzde 10'luk asgari gümrük vergisi getirirken, Çin ve diğer birçok ülkeye yönelik ek tarifeleri artıracağını belirtti.

Trump, ithal edilen neredeyse tüm ürünlerden yüzde 10 ek gümrük vergisi alınacağını açıklarken, buna ek olarak rakip ve müttefik pek çok ülkeye de ek gümrük vergileri de peş peşe sıraladı.

Trump'ın yaptığı açıklamalarda, küresel ekonominin resesyona girebileceği endişelerini artırdı. Aynı zamanda bugün yurt içi tarafta mart ayı enflasyon rakamları takip dilecek. Enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,00 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 38,90 olarak açıklanması bekleniyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle Dolar/TL kuru sabah seansında 09.01'de 37,87 seviyesinde yatay bant üzerinde bulunuyor.

Euro/TL'de ise kısmi yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL sabah seansında aynı saat diliminde41,60 seviyesinde bulunuyor.