Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklanan ve yıllık bazda yüzde 32,37'ye ulaşan enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkisine değinen Tayyar, mevcut enflasyon tablosunun son 3 yılın bir sonucu olduğunu ve savaşın etkisinin bu tabloda düşük bir paya sahip olduğunu ifade etti.
ENFLASYON RAKAMLARI ÜZERİNDEN PARTİSİNİ ELEŞTİRDİ
Ekonomik şoklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirten Tayyar, değişen dinamiklere rağmen eski oyun planında ısrar edilmesini eleştirdi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın "İran savaşından sonra enflasyonla mücadele programına ara verilmesi gerekir" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Tayyar, partisini de eleştirdi.
SANDIK UYARISI YAPTI
Uygulanan sıkılaştırma politikalarının süresine dikkat çeken Tayyar, 3 yıllık sıkılaştırma politikasının toplumu bunalıma sürüklediğini belirtti. Vergi yükünün artırılması yerine refahın tabana yayılması gerektiğinin altını çizen Tayyar, partisinin yaklaşan seçimlerde olumsuz bir sonuçla karşılaşmaması için ekonomi politikalarında değişikliğe gidilmesi yönünde uyarıda bulundu.
Tayyar, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon, yüzde 32,37 oldu. Savaşın petrol ve doğalgaz üzerinden tetiklediği fiyat artışı kaçınılmazdı. Ancak, mevcut enflasyon tablosu, son 3 yılın ürünü ve savaşın son iki aydaki olumsuz etkisinin payı toplam içinde çok düşüktür. Aksini düşünsek bile sonuçta ülkeler her türlü şoklara karşı tedbirlidir, oyun planını bu risklere göre yeniden kurgular. Dinamikler değiştiği halde eski oyun planında ısrar ederseniz, yarı yolda kalırsınız. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran demişti ya, İran savaşından sonra enflasyonla mücadele programına ara verilmesi gerekir. Doğrudur, her yeni veri, bu öngörüyü teyit ediyor. 3 yıllık sıkılaştırma politikası olmaz, toplum bunalımda, ortalık yangın yeri. Artık vergiyi değil refahı tabana yaymalı, vakit geldi, geçiyor. Bir de ufukta sandık var."
Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 olarak açıklandı.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) May 4, 2026
