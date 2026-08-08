Temmuz ayı enflasyonunun TÜİK’e göre yıllık 31.75, ENAG’a göre 50.49 açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkan ekonomik hedeflerinin sapmasına yönelik meclis araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

DEMİREL HATIRLATILDI

Yeni Yol İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, “En zengin yüzde 1’lik kesim ülkedeki servetin yüzde 40’ını alıyor. Türkiye’de en yoksul yüzde 20’lik kesim ise TÜİK verilerine göre millî gelirden sadece yüzde 6,1 pay alabiliyor” dedi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ‘’Enflasyon, devletleri yıkan, milletleri içinden bozan bir olaydır’’ sözünü hatırlatan Kaya ‘’Şiddetli geçimsizlik denilen boşanma sebebi, ekonomik yoksunluktur” ifadelerini kullandı. Ülkede yaşanan birçok sorunun altında ekonomik problemlerin yattığını kaydeden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

BOŞANMA NEDENİ

“Boşanma oranlarındaki artışın en önemli gerekçelerinden biri yani şiddetli geçimsizlik olarak açıklanan gerekçe, ekonomik yoksunluktur. IBAN mağdurları, yasa dışı bahis, sanal kumar, sokak çeteleri bütün bu sorunların ana sebebi ekonomik olarak enflasyondan doğan olumsuzlukların getirdiği sonuçlar değil mi?” diye sordu.

Sosyal yardım kuyrukları giderek artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yardımı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ile gençlere yönelik faizsiz evlilik kredisi başta olmak üzere sosyal destek programlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bugüne kadar 22,5 milyar liralık ödeme yapıldığı kaydedilen açıklama da sosyal yardım oranlarının her yıl artması dikkat çekiyor.