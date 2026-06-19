Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda (YİK) enflasyonla mücadelenin toplumun önceliği olduğu belirtilirken bu süreçte para ve maliye politikalarının tek başına yeterli olmadığı, enflasyonun ‘sosyal adalet’ anlayışını aşındırdığı vurgulandı.

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, “Yüksek enflasyon yalnızca fiyatların artması değil; güvenin, ücretlerin alım gücünün, yatırım iştahının ve sosyal adalet duygusunun aşınması” dedi. “Dezenflasyondan taviz verilmemesi, para politikası, maliye politikasının uyumu ve beklentilerin doğru yönetimine devam edilmesi fiyat istikrarında belirleyici olacak” açıklamasını yapan Diren, “Para ve maliye politikaları gerekli, tek başına yeterli değil. Fiyat istikrarı için verimlilik artışı gerek” diye konuştu.

KURALLI PİYASA VURGUSU

“Dezenflasyon hedefimizi, ihracat ve sanayi dönüşümünü ele alan tamamlayıcı araçlarla desteklemeliyiz” açıklamasını yapan Diren, “Reel sektörün yalnızca finansmana değil, kamunun yol gösterici rolüyle güçlenen bir yön duygusuna da ihtiyacı var” dedi.

Seçici, veriye dayalı ve performans odaklı bir sanayi dönüşüm yaklaşımına ihtiyaç olduğunu belirten Diren, “Bu yaklaşım için ortak akılla hareket edilmeli. Kurallı piyasa düzeni ve tüketici refahı hepimizin önceliği” diye konuştu. Türkiye’nin önemli fırsatlara sahip olduğunu aktaran Diren, bunun kalıcı başarıya dönüşmesi için enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi, kurallı piyasa düzeninin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

‘Yalnızca ekonomik büyüme yetmez’

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, “Ekonomik büyüme yetmiyor. Büyümenin kalkınma yaratıp yaratmadığı da önemli. Türkiye’nin yeni kalkınma hikayesi, daha yüksek verimlilik, katma değer, daha dayanıklı bir ekonomi üzerine kurulmalı” dedi. ‘Ekonomik başarının yalnızca kaynak meselesi değil, bir yön meselesi’ olduğuna da dikkat çeken Aras, ortak bir ekonomik yön duygusuna ihtiyaç olduğunu aktardı. Küreseldeki gelişmelere de değinen Aras, Türkiye’nin jeopolitik ağırlığını güçlü ekonomiyle kalıcı refaha çevirebilmesi gerektiğini belirtti.

‘Hürmüz krizi kalıcı etkiler bırakacak’

YİK toplantısında konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşma sağlansa da etkilerinin derin bir değişime yol açtığını belirtti. “Hürmüz ile ilgili şunu söyledim: Vazo kırıldı. O vazoyu eski haline getirmenin imkanı yok” açıklamasını yapan Birol, “Tüm aktörler, üreticiler, ‘Bir kere kapandı bir daha kapanabilir’ endişesi taşıyor. Bu durum enerji piyasalarında çok ciddi çalkantıya yol açtı. Birçok ülke enerji stratejilerini, gözden geçiriyor” diye konuştu.