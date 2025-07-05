Haziran ayı enflasyon rakamları piyasaları şaşırttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, aylık enflasyon %1,37 ile tahminlerin oldukça altında kaldı. Yıllık enflasyon ise %35,05’e gerileyerek son dönemin en düşük seviyesine indi. Bu durum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası üzerinde yeni bir manevra alanı oluşturdu.

Ekonomik çevrelerde beklentiler çok daha yüksekti. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde aylık enflasyon %1,61 olarak öngörülürken, Finansal Kurumlar Birliği %2,19, AA Finans ise %1,53’lük bir oran tahmin etmişti. Gerçekleşen oran, bu tahminlerin tamamını geride bıraktı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NA ÇEVRİLDİ

Mart ayında politika faizini %46’ya çıkararak sıkı para politikasını pekiştiren Merkez Bankası, 19 Haziran’daki son toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Şimdi ise gözler 24 Temmuz’da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında.

Ekonomistler, bu toplantının kritik önemde olduğunu belirtiyor. Açıklanan düşük enflasyonun, Merkez Bankası’na faiz indirimi için alan sağladığına dikkat çekiliyor. Piyasada ağırlıklı görüş, 250 baz puanlık bir indirimin masada olduğu yönünde.

MORGAN STANLEY:250 BAZ PUANLIK İNDİRİM GELEBİLİR

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley de benzer bir öngörüde bulunarak, Merkez Bankası’nın temmuz ayında 250 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini duyurdu. Banka, yıl sonuna kadar toplamda 1000 baz puanlık bir indirimin mümkün olduğunu ve politika faizinin %36’ya kadar çekilebileceğini raporladı.

Bu tahminler, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin kademeli şekilde artabileceği yönünde değerlendiriliyor. Özellikle dezenflasyon sürecinin sürmesi, Merkez Bankası’nın daha esnek adımlar atmasına imkân tanıyabilir.

MEVDUAT VE KREDİ FAİZLERİNDE SON DURUM

Faiz politikasına ilişkin beklentiler değişirken, bankalarda da faiz oranları kısmen dalgalanıyor. Mevduat faizleri şu anda ortalama %50 seviyelerinde seyrediyor. Ancak bazı bankalarda son haftalarda birkaç puanlık düşüşler dikkat çekiyor.

Konut kredilerinde faiz oranları hâlen %3’ün üzerinde bulunuyor. Bazı özel bankalarda bu oran %2,95 ile %2,98 arasında değişiyor. Taşıt kredilerinde faizler %3,45 ile %4,00 bandında; ihtiyaç kredilerinde ise %3,19 ile %4,00 arasında seyrediyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomistlere göre olası bir faiz indirimi, bankacılık sektöründe de etkisini gösterebilir. Uzmanlar, “Faiz indirimi, mevduat ve kredi faizlerine de yansır; ancak bu etki birden olmaz, kademeli ve sınırlı bir düşüş süreci yaşanabilir” diyor.

Piyasa analistlerine göre 250 baz puanlık bir indirim, mevduat faizlerini %47 seviyelerine, kredi faizlerini ise %3 bandının altına çekebilir. Ancak bu durum, Merkez Bankası’nın temkinli adımlarına bağlı olacak.

TEMMUZ TOPLANTISI EKONOMİ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLANGICI OLABİLİR

Haziran enflasyonunun yarattığı pozitif hava, gözleri temmuz toplantısına çevirmiş durumda. 24 Temmuz’da açıklanacak faiz kararı, sadece piyasaların değil; kredi kullanmayı planlayan vatandaşların ve tasarruf sahiplerinin de gündeminde.

Kararın faiz indiriminden yana çıkması halinde, hem kredi maliyetlerinde hem de tasarruf getirilerinde yeniden denge oluşabilir. Ekonomistler, temmuz ayının yılın en kritik para politikası adımlarına sahne olabileceğini belirtiyor.