Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından bankalar Türkiye’yle ilgili yeni raporlar yayınladı. BBVA raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30, faiz tahmini de yüzde 36 oldu. BBVA, tutmayan hedeflere rağmen Merkez Bankası’nın (TCMB) 13 Ağustos’taki enflasyon raporunda yıl sonu tahminlerini değiştirmeyeceğini düşünüyor. Goldman’ın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29 olurken Citi ekonomistleri ise Türkiye’nin bu yılı yüzde 31.8’lik enflasyonla kapatacağını hesaplıyor. Citi’nin yıl sonu faiz tahmini yüzde 35 oldu.

2 MİLYAR $’LIK SATIŞ

HSBC raporunda parasal gevşemeye ara verildiğini hatırlatarak iyimser senaryoda TCMB’nin eylülde faiz indirimi yapabileceği belirtildi. HSBC, yabancı yatırımcılardan ABD-İran savaşından sonra Borsa İstanbul’da 2 milyar dolarlık hisse sattıkları bilgisini paylaştı.

Raporda erken seçim ihtimali ve küresel endeks sağlayıcısı MSCI’nin kasım ayında yapacağı Türkiye değerlendirmesi olası riskler olarak sıralandı. Yurt içinde de benzer raporlar paylaşıldı. Akbank iyimser ilk senaryoda yıl sonunda enflasyonun yüzde 29, faizin yüzde 35 olacağını tahmin ediyor. İkinci senaryoya göre 2026’yı yüzde 30 enflasyon ve yüzde 37’le tamamlayacağız.

Meyve ve sebze ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyonu yüzde 2.28 olarak açıkladı. Bu oran, haziranda yüzde 1.8 olmuştu. Mal grubunda en yüksek artış temmuzda yüzde 7.98 ile taze meyve ve sebzede görüldü. Hizmet tarafında ise haberleşme ilk sırada yer aldı.