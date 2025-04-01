TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan enflasyon verileri, emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Binlerce emekli, bu verileri yakından takip ederek maaşlarındaki artışı hesaplıyor. 2025 yılı için henüz 2025 Mart ayı verisi açıklanmadı ancak Ocak ve Şubat aylarına ait veriler ışığında tahmini emekli zammı hesaplanabiliyor.

TÜİK'İN ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI

2025 yılı Ocak ve Şubat aylarında açıklanan enflasyon verileri, emekli maaşına yapılacak artışı belirlemede referans alınıyor. 2025 Ocak ayında aylık enflasyon oranı %5.03, Şubat ayında ise %2.27 olarak duyuruldu. Bu iki aylık enflasyon oranları toplamda %7.3’lük bir enflasyon farkı oluşturdu.

Bu enflasyon farkı, emekli maaşına yapılacak zam oranını belirlemek için önemli bir gösterge. Ancak bu iki aylık verinin yanı sıra, 2025 yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verileri de hesaplamada kullanılacak. Bu nedenle, temmuz ayında yapılacak maaş artışının kesin oranı için bu verilerin açıklanması bekleniyor.

TAHMİNİ ARTIŞ HESAPLARI ORTAYA ÇIKTI

2025 yılı için açıklanan enflasyon farkına göre, tahmini emekli maaşı artışı şu an için %7.3 olarak hesaplanıyor. Bu oran, 2025 Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı artışının temelini oluşturacak. Ancak, kesin zam oranı, Mart ayı verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

Öte yandan 2 aylık veriye göre tahmini yeni emekli maaşı hesaplandı. Peki, yapılan hesaplamalara göre tahmini emekli zammı ne kadar olur?

İşte tahmini yeni emekli maaşı: