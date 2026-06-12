Altın fiyatları, 2025 yılında defalarca rekor kırarak tarihi zirveleri gördü ancak geçen yılın sonundan bu yana piyasalarda ciddi bir oynaklık hâkim. Değerli metal, ocak ayında yeni bir fiyat rekoruna imza atmış olsa da yılın geri kalanı adeta bir hız trenini andırıyor ons fiyatları 4.300 ila 5.500 dolar arasında geniş bir bantta dalgalanmaya devam ediyor.

ALTIN NEDEN YÜKSEK OYNAKLIĞA SAHİP?

Piyasalardaki bu yüksek oynaklığın arkasında birden fazla kritik faktör yer alıyor. İran'daki gerilim ve savaş ortamının tetiklediği akaryakıt fiyatlarındaki artış, Amerikalı yatırımcıların bütçelerini zorlayarak potansiyel yatırım fonlarını eritmiş durumda. Diğer yandan, yüksek seyreden faiz oranları bazı yatırımcıları daha cazip getiri sunan alternatif finansal ürünlere yönlendiriyor. Son açıklanan veriler de enflasyonun yeniden yükselişe geçtiğini ve son üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

"ALTIN EN GÜÇLÜ KALKANLARDAN BİRİ"

Her ne kadar enflasyon tüketicilerin alım gücünü zayıflatsa da ABD dolarının değer kaybettiği bu tür dönemlerde varlıkları koruma içgüdüsü, altın fiyatları için bir itici güç oluşturabiliyor. Dijital altın platformu Monetary Metals'in Genel Müdürü Hiren Chandaria konuyu şöyle özetliyor:

"Altın, çok uzun dönemler boyunca satın alma gücünü korumayı başarmış bir varlıktır. Bu nedenle finans dünyasında öteden beri enflasyona karşı en güçlü kalkanlardan biri olarak kabul edilir."

ALTIN YENİDEN REKOR KIRACAK MI?

Uzmanlara göre ABD'de enflasyon oranının yüksek seyretmeye devam etmesi, altın fiyatlarını mevcut güçlü seviyelerinde tutabilir hatta yeniden yukarı yönlü tetikleyebilir.

Chandaria, "Enflasyonist ortamlarda yatırımcılar genellikle bankacılık sisteminin ve itibari para birimlerinin dışında değerini koruyabilecek varlıklar arar. Bu durum özellikle uzun vadeli tasarruf sahipleri ile yüksek faiz oranlarına, zayıf para birimlerine veya düşen reel getirilere karşı hassas olan finansal varlıklardan kaçınmak isteyen yatırımcıların altına olan talebini artırıyor."

YILIN GERİ KALANINDA ALTIN YÜKSELECEK

Talebin bu şekilde artması özellikle yılın geri kalanında da sürdürülebilir olması halinde doğal olarak fiyatların yükselmesi anlamına geliyor.

Midas Funds Portföy Yöneticisi Thomas Winmill, "Altının 2026 yılını şu anki seviyelerinden yaklaşık %10 yukarıda, yani ons başına 5.500 dolar bandına yakın, 5.000 dolar civarında tamamlamasını bekliyoruz" öngörüsünde bulunuyor.

ALTININ KADERİ FED'İN ELİNDE

Ancak altındaki bu olumlu beklentiyi sekteye uğratabilecek önemli bir aktör var: ABD Merkez Bankası (Fed). Enflasyonun aşırı yükselmesi durumunda Fed'in faiz artırımına gitme kararı alması, altına olan talebi ve dolayısıyla fiyatları baskılayabilir.

Winmill, "Bu durum dünya genelindeki merkez bankalarının, ama en başta Fed'in enflasyona vereceği tepkiye bağlı" diyerek şöyle devam ediyor: "Eğer Fed, 1970'li ve 1980'li yılların efsanevi başkanı Paul Volcker'ın yaptığı gibi enflasyonla mücadele için faiz oranlarını agresif bir şekilde artırma yolunu seçerse altın fiyatları düşüşe geçer."

Bunun temel nedeni, yüksek faiz oranlarının yatırımcıları daha yüksek getiri sağlayan faiz getirili varlıklara yönelmeye teşvik etmesidir. Altın, ciddi bir büyüme veya kâr aracı olmaktan ziyade, serveti koruma aracı olarak işlev görür. Yine de son yıllarda faiz artışlarına rağmen altın fiyatlarının yükseldiği düşünüldüğünde, iki değişken arasında her zaman doğrudan ve mutlak bir ilişki bulunmadığı da unutulmamalıdır.

ENFLASYON DÜŞERSE ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Uzmanlar, enflasyonun düşmeye başlaması halinde altına olan talebin azalabileceğini ve bunun da fiyatları aşağı çekebileceğini belirtiyor.

Chandaria, "Düşük enflasyon, enflasyondan korunma arayışındaki aciliyeti azaltabilir," diyor. "Eğer piyasalar Fed'in enflasyonu başarıyla kontrol altına aldığına inanırsa, bazı yatırımcılar yeniden riskli varlıklara yönelebilir."

Ancak fiyatların ne kadar düşebileceğinin de bir sınırı (taban seviyesi) var. Diğer makroekonomik koşullar göz önüne alındığında, enflasyon gerilese bile altın için güçlü bir piyasa desteği kalmaya devam edecektir. Uzmanlara göre bu durum, altın fiyatlarının öngörülebilir gelecekte (en azından tarihsel standartlara göre) yüksek kalmasını sağlayacaktır.

Chandaria, enflasyonun düşmesinin altındaki yükseliş trendini otomatik olarak bitirmeyeceğini savunarak gerekçelerini şöyle sıralıyor:

"Çünkü altın sadece enflasyonla desteklenmiyor. Merkez bankalarının güçlü alımları, jeopolitik riskler, yüksek kamu borçları, para birimlerine yönelik endişeler, de-dolarizasyon (dolardan kaçış) ve portföy çeşitlendirme isteği gibi unsurların hepsi önemini koruyan faktörler."

YATIRIMCILAR ALTININ GELECEĞİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yıl sonuna kadar altın fiyatlarının veya enflasyonun tam olarak nereye varacağını kestirmek zor olsa da altın almayı planlayanların piyasada zamanlama yapmaya çalışmak yerine, altının genel portföydeki rolüne odaklanması gerekiyor.

Chandaria, "Uzun vadeli yatırımcılar için tam dip noktayı yakalamaya çalışmayı önermem" tavsiyesinde bulunuyor. "Kısa vadede altının dalgalı seyredebileceğini kabul ederek, düşüşlerde kademeli alım yapmak ve zaman içinde biriktirmek daha mantıklı bir yaklaşımdır."

Eğer 2026 yılında altın yatırımı yapacaksanız, varlık dağılımınıza dikkat etmeniz önem arz ediyor. Finans profesyonelleri genel olarak altın varlıklarınızı toplam portföyünüzün en fazla %5 ila %10'u arasında tutmanızı öneriyor.

Conners Wealth Management Kurucusu ve Yatırım Danışmanı Steven Conners ise portföy dengesi konusunda şu uyarıda bulunuyor: "Enflasyon gerilerse ve portföyünüzde gereğinden fazla altın ağırlığı oluşmuşsa, riskinizi azaltmak adına bu pozisyonu satarak toplam portföyünüzün yüzde 5'ini geçmeyecek şekilde yeniden dengelemenizi öneririm."

*NOT: BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR