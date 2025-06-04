Yüzde 35.41 ile Avrupa’da zirvede yer alan Türkiye’yi yüzde 15.1 ile Ukrayna ve yüzde 10.2 ile Rusya takip etti. Dünyada ise yüzde 172’lik enflasyona sahip Venezuela’nın zirvede olduğu listede Türkiye Burundi, Malavi gibi Afrika ülkelerinin gerisinde yer aldı.

Türkiye dünya enflasyon sıralamasında 8’nci sırada bulunurken, 7’nci sırada yüzde 35.77 ile Filistin yer aldı. Türkiye’yi yüzde 29.2 ile Malavi, yüzde 26.8 ile Haiti takip etti. G20 ülkeleri sıralamasında ise yüzde 47.3 ile Arjantin’in zirvede olduğu listede Türkiye ikinci olurken, onu yüzde 10.2 ile Rusya, yüzde 5.53 ile Brezilya takip etti.