Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verileri öncesi gram altın güne yükselişle başladı.

ONS ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞTE

Ons altın, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin 100 binlik bir artış beklenirken 33 bin düşüşe işaret etmesi sonrası güçlü bir toparlanma yaşayarak 3365 dolara kadar çıkan ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,2 sınırlı kayıpla 3353,67 dolarda.

Bugün TSİ 15.30'da açıklanacak tarım dışı istihdam raporunun 110.000 istihdam artışı göstermesi bekleniyor. Mayıs ayında 139 bin artış olmuştu.

Analistler ons altın için bugün destek olarak 3320 doları işaret ediyorlar. Yukarıda direnç ise 3366 dolarda.

9 Temmuz'da ticaret savaşlarının yeniden başlayacağına yönelik endişeler ve açıklanan veriler yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oluyor.

VERİLER ÖNCESİ GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kuru ve ABD'de açıklanan veriler ons altında yükseliş yaşanmasına neden olurken gram altın da etkileniyor. Yurt içinde açıklanacak ve milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan enflasyon verileri önce gram altın güne 4 bin 305 liradan başladı.