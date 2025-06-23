Son 3 yılda yaklaşık 170 bin kişilik istihdamını kaybeden ve art arda konkordato haberleri ile gündeme gelen hazır giyim sektörü 2026’yı kayıp yıl olarak tanımlarken, bu süreçten çıkış için gözlerin çevrildiği ABD pazarını ise yüksek enflasyon ve maliyetler nedeniyle kaybetti. Sektör temsilcileri, ölçek ve altyapı olarak, Çin’den çıkmak isteyen üreticiler için Türkiye’nin aranılan profil olduğunu ancak markaların Türk şirketlerinden üretimlerini Mısır’a taşımalarını istediklerini kaydetti.

‘TÜRKİYE UÇARDI’

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Başkanı Cem Altan, tarihi bir fırsat olabilecek üretim arayışının Türkiye’de maliyet ve enflasyon engeline takıldığını kaydederek son tabloyu şöyle özetledi: “2005 yılında kotalar kalkınca Tüm ABD’li alıcılar Çin müşterisi oldu. Bütün o jenerasyon Çin’e gitti. Şimdi 20 sene oldu, o yeni alıcılar Türkiye’yi tanımıyorlar. Bizim yeni alıcılara kendimizi tanıtmamız lazımken başımıza bu enflasyon, pahalılık olayları çıktı. Türkiye’ye gelip Türklere ‘Beni Mısır’a götür’ diyorlar. Enflasyonla mücadele ile kendi ayağımıza sıktık.” Çin’den çıkmak isteyen ülkelerin de Türkiye’de görüşmeler yaptığını, global hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde de aslında Türkiye’nin avantajına olan bir sürecin yaşandığını aktaran Altan, “Çünkü Bangladeş’te, Pakistan’da problem var. Kamboçya, Vietnam’ın kapasiteleri dolu. Çin’den çıkacak ülke arıyorlar. (Ekonomide) Durum böyle olmasaydı, Türkiye uçardı. Şu anda en büyük problem maliyet. Maliyet dışında hiçbir problem yok. Türkiye en iyisini verecek durumda” dedi.

Eski firmalar kapatıp çekiliyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Eş Başkanı Ümit Özüren, daha çok aile işletmeleri şeklinde büyüyen hazır giyim üreticilerinin öz sermayesinin güçlü olduğunu ancak mevcut şartların artık bazı firmaları sektörden çekilmeye zorladığını aktardı. Özüren, “Artık sektör bu işte gelecek görmeyen kendi kendine mevcut sermayesi ile kapatıp da işçisinin hakkını ödeyen onuruyla sektörden ayrılmaya başlayan firmalar oluşmaya başladı. Bunlar çok eski firmalar. O bizi çok üzüyor. Bu sektörde iş kalmadı. Ailelerin ikinci üçüncü nesilleri bu işten uzak duruyor artık” dedi.

10 milyar dolarlık üretim kapasitesi atıl

Ümit Özüren, sektörün son 3 yılda 4 milyar dolarlık ihracat, 2 milyar dolarlık iç pazar olmak üzere ilave yatırım potansiyeli ile 10 milyar dolarlık bir kapasite kaybı yaşadığını aktardı. Son 3 yılda yaklaşık 170 bin kişinin de sektörden ayrıldığını aktaran Özüren, “2025’in ikinci altı aya ilişkin rahatlama beklentisi bence 2026’ya taşındı artık. Bu sadece konfeksiyon için değil bütün sanayi için geçerli. Herkes tüm seneyi kayıp olarak görüyor” dedi. Bu noktada Avrupa’da satılık pek çok markanın olduğunu kaydeden Özüren, devlet teşviki ile birkaç şirketin birleşmesinden oluşacak ortak girişim gruplarının satın alınacak markalar üzerinden bir çıkış noktası oluşturabileceğini kaydetti.