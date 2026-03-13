Katılaşan yüksek enflasyonun ana sürükleyicisi olan gıdada, yüksek üretim maliyetlerinin faturası hem üretici hem de vatandaşa çıkarken, çözüm için açılan ithalat kapıları enflasyonun yükünü tarıma yıkmaya devam ediyor. 3 yıl önce bahçede kilogram fiyatının 1 liraya kadar düşmesi ile üreticinin ağaçları sökmek zorunda kaldığı, geçen yıl ise donun vurduğu limonda ithalat kapısı açıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile limon ithalatında Gümrük Vergisi, 31 Temmuz 2026’ya kadar yüzde 54’ten yüzde 10’a düşürüldü. Karara büyük tepki gösteren üreticiler, çözümün ithalatta değil üretim maliyetlerinde aranması gerektiğini kaydederek, kararın geri çekilmesini talep etti.

ÇİFTÇİYE ENGEL OLMAYIN

Artık ithalata başvurmak yerine, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyleyen Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, “Karar doğru değil. Ürün az diye ithalat yapıyorsak ürün niye para etmiyor. Enflasyonu tarım sektörünün üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Marketlerle tarla arasındaki fiyat farkı ortada. Yüksek fiyat, ithalat ile çözülmez. Mazotu, gübreyi, maliyeti düşürsünler önce” dedi.

‘İPTAL EDİLMELİ’

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise 2024’te limonun kilogramının 1 liraya kadar düştüğünü 2025’te ise zirai donla karşı karşıya kaldıklarını belirtirken, şöyle devam etti: “Limonu parasız göndersem İstanbul’a gelene kadarki maliyetlerle fiyatı 20 lira olur. İlk hasada başladığımızda limonun kilogramı 25-30 liraydı şimdi son hasat 35-40 lira. Tüccar depo sahipleri yüksek fiyattan alarak depoya ürünleri koydu. Bu karar üreticiye zarar verecek. Karar iptal edilmeli. Çiftçi zarar ettiğinde destek olmuyorsanız para kazandığında engel olmayın.”

Üretim 3’te 1 azaldı

Türkiye'nin İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2026 Şubat ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 36.4 olurken aylık bazda ise yüzde 6.84’e ulaştı. Yine TÜİK verilerine göre 2025 yılında limon üretiminde yüzde 34.4 düşüş olurken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre ise 2025 yılında markette en fazla fiyat artışı yüzde 133.4 ile limonda görüldü. Aralık ayında 70.55 lira olan bir kilogram limon fiyatı dün itibarıyla marketlerde 99.95 liralık fiyata ulaştı.

Bu ne, eriğin doğum tarihi mi?

Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü ile birlikte vatandaş ağlanacak haline gülmeye başladı. Manavda eriğin kilogramının 1990 liraya satıldığını gören bir vatandaş, bu fiyat etiketini fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Bu kadar yüksek fiyata bir anlam veremeyen vatandaş işi dalgaya vurarak, “Bu ne eriğin doğum tarihi mi?” dedi.

10 LİRA NEREDE?

Erikteki fahiş fiyatı gösteren paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, “10 lira az tutup 2 bin liraya satmamasının sebebi ne acaba” diye sordu. ”AKP’den önce erik de yoktu” yorumlarının yanı sıra “Hayır bu bizim ölüm tarihimiz” yorumları da güldürdü.