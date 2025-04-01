İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un 2025 Mart ayı enflasyonunu açıkladı.

Açıklanan verilere göre Şubat ayında yüzde 3,19 olarak gerçekleşen enflasyon mart ayında yüzde 3,79 olarak hesaplandı. Şubat ayında yüzde 45,35 olan yıllık enflasyon mart ayında ise yüzde 46,23 olarak kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Şubat ayında yüzde 2,33 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Mart ayında yüzde 2,30 oranında artmıştır.

2025 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 33,17, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 46,12 olmuştur.

Mart 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 4,83, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,64, Madenler grubunda yüzde 1,59, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 1,39 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda ise yüzde -0,67 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmemiştir.

Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Mart ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 92,81, Mensucatta yüzde 71,96, Kimyevi Maddelerde yüzde 47,09, Gıda Maddelerinde yüzde 43,70, Yakacak ve Enerjide yüzde 36,08, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 34,44, Madenlerde yüzde 30,02 artış gerçekleşmiştir."

TÜİK 3 NİSAN'DA AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyonunu 3 Nisan Perşembe günü açıklayacak. TÜİK şubat ayı enflasyonunu yüzde 2,27, yıllık enflasyonu da yüzde 39,05 olarak açıklamıştı.

EURO BÖLGESİ'NİN ENFLASYONU DA BELLİ OLDU

Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,3 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yüzde 2,2'ye düştü. TÜFE de mart ayı bazında yüzde 0,6 oldu.