Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimler sırasında vicdanları sızlatan bir olay ortaya çıkarıldı. Ekiplerin Hamamyolu Caddesi üzerinde yaptığı kontrollerde, iki kadının yanlarındaki engelli bir çocuğu kullanarak vatandaşların duygularını istismar ettiği ve dilencilik yaptığı tespit edildi.
Duruma hızla müdahale eden zabıta ekipleri, kadınları suçüstü yakalayarak haklarında yasal işlem başlattı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, şahısların sırf dilencilik faaliyetinde bulunmak amacıyla İzmit'ten Eskişehir'e geldikleri anlaşıldı.
Kadınların üzerlerinde ve dilencilikte kullandıkları kapta yapılan detaylı aramalarda tam 19 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. Tutanak altına alınan bu haksız kazanca kamuya aktarılmak üzere el konulurken, yakalanan iki kadına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.