Güney Kore'de engelli kadınların barındığı bir bakım evinde yaşanan cinsel istismar iddiaları, ülkeyi derinden sarstı. İncheon kentinin Ganghwa bölgesinde bulunan Saekdongwon adlı bakım merkezinde kalan kadınların, kurum müdürü tarafından yıllarca cinsel saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Soruşturmanın, 40'lı yaşlarındaki Seo Mi-hyeon adlı bir kadının annesinin şikayeti üzerine başladığı bildirildi. 2016'da Saekdongwon'a yerleştirilen Seo'nun, kuruma girdikten kısa süre sonra müdür Kim tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını söylediği aktarıldı. Kadın, yaşadıklarını uzun süre kimseye anlatamadığını ve kendisini koruyacak birinin olmadığını düşündüğünü ifade etti.

YARALANAN KADIN ANNESİNE ANLATTI

Seo'nun, Şubat 2025'te Kim'in yeniden kendisine saldırmaya çalışması üzerine olayın gün yüzüne çıktığı belirtildi. Kim'in saldırısına karşı koyarken başına cam bardak fırlattığını söyleyen Seo, hastaneye kaldırıldı ve başına dikiş atıldı. Ancak ailesine olayın gerçek nedeninin bildirilmediği öne sürüldü.

Seo'nun annesi, kızının yaralanmasının nedenini öğrenmek için güvenlik kamerası görüntülerini talep etti. Görüntülerin paylaşılmasının engellenmesi üzerine kadını tesisten çıkardı. Kurumdan ayrıldıktan sonra annesine yıllardır yaşadıklarını anlatan Seo, annesinin polise başvurmasıyla soruşturma başlatıldı.

19 KADIN İÇİN İSTİSMAR BULGUSU

Polisin ilk soruşturmasında altı mağdurun ifadeleri dikkate alındı. Güney Koreli yetkililerin talebiyle yapılan kapsamlı incelemede ise tesiste kalan 17 kadın ve daha önce ayrılan iki kadın olmak üzere 19 kişinin cinsel istismara uğradığı yönünde bulgular ortaya çıktı.

Araştırmacılar, ağır zihinsel engeli bulunan kadınların kendilerini ifade etmekte zorlanması nedeniyle oyun, gözlem ve görsel seçim gibi farklı yöntemler kullandı.

MÜDÜR 15 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, kurumun eski müdürü Kim'i üç engelli sakine cinsel saldırı ve bir mağdura fiziksel saldırıdan suçlu buldu. Kim'e 15 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca çocuk, genç ve engellilere hizmet veren kurumlarda 10 yıl çalışmasının yasaklanmasına karar verildi. Kim, suçlamaları reddetti ve 4 Eylül'de karara itiraz etti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Yetkililer, Saekdongwon'da 2008'den beri kalan 87 engelli birey ve 152 çalışan hakkında daha geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Bu soruşturmada cinsel saldırı dışında fiziksel şiddet ve yasa dışı alıkoyma iddiaları da gündeme geldi. Altı çalışanın da tesiste kalanlara yönelik şiddet ve kötü muamelede bulunduğu öne sürüldü.

Mahkeme, bazı mağdurların Kim'e "baba" demeye zorlandığını da ortaya çıkardı. Kim'in savunmasında mağdurların ifadelerinin güvenilir olmadığını ileri sürdüğü ancak mahkemenin bu ifadeleri ayrıntılı ve tutarlı bulduğu belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mahkeme, Kim'in engelli bireylerin korunmasıyla sorumlu bir konumda olmasına rağmen güç dengesizliğini istismar ettiğini vurguladı. Suçların, mağdurların en korunması gereken ortamında işlenmiş olmasının ağırlaştırıcı unsur olduğu ifade edildi.

Ancak dosyada yer alan bazı suçlamalar, hukuki şartların oluşmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Mahkeme, bir mağdurla ilgili olayda Engellilerin Refahı Yasası'nın ihlal edildiğine hükmetti.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, ağır engelli kadınların yaşadıklarını tam olarak ifade etmekte zorlanması, soruşturmayı zorlaştırdı. Bu durum, ülkede engelli bireylerin bakım kurumlarında güvenliği ve adalete erişimi konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.