Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 2021 yılında meydana gelen ve kamuoyunda büyük tepki toplayan sağlık ihmali davasında kararını açıkladı. Özel çocuk kliniğinde uygulanan antibiyotik iğnesi sonrası fenalaşan ve kalbi yaklaşık 35 dakika durduğu için yatağa bağımlı hale gelen 10 yaşındaki Merve Sena Sümer’in davasında, çocuk doktoru T.K.D. 'taksirle yaralama' suçundan mahkûm edildi.

GEREKÇELİ KARARDA SKANDAL İHMALLER ZİNCİRİ

Mahkemenin gerekçeli kararında, doktor T.K.D.'nin tıp merkezinde gelişen anafilaksi (ağır alerjik reaksiyon) tablosuna ilk müdahaleyi etkin ve organize şekilde yapmadığı vurgulandı. İğne uygulanan küçük kızın müşahede altında tutulmak yerine bekleme salonuna gönderildiği belirtildi.

Ayrıca 112 Acil Servis ekiplerine durumun tam aktarılmadığı, hastanın hayati fonksiyonları stabil hale getirilmeden gelen ekibe teslim edildiği ve sevk edildiği hastaneye yapılan müdahalelere dair bilgi notu iletilmediği kaydedildi.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, ilk olarak sanık doktor T.K.D.'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak takdir indirimi ve basit yargılama usulü hükümleri uygulanarak ceza 11 ay 7 güne düşürüldü. Hükmün açıklanması geri bırakılırken (HAGB), sanık doktorun mesleğini icra etmekten 6 ay süreyle yasaklanmasına karar verildi. Meslekten men kararının, hükmün kesinleşmesinin ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

35 DAKİKA KALBİ DURDU, YÜZDE 98 ENGELLİ KALDI

Yürek yakan olay, 28 Ekim 2021'de Merve Sena Sümer’in öksürük şikayetiyle ailesi tarafından götürüldüğü özel klinikte yaşandı. Uygulanan antibiyotik iğnesinin ardından alerjik reaksiyon geçiren ve solunumu duran küçük kız, hastaneye kaldırılıp hayata döndürülse de yaklaşık 35 dakika kalbi durduğu için beynine oksijen gitmedi. 62 gün yoğun bakımda kalan Merve Sena, yüzde 98 engelli kalarak yatağa bağımlı hale geldi. Ailenin hukuk mücadelesi ve Bölge İdare Mahkemesi'nin müdahalesiyle açılan dava, verilen bu kararla sonuçlanmış oldu.