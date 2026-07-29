Yaklaşık 8 yıldır Kahramanmaraş’ta yaşayan Deniz Balıkçı ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen, on binlerce canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremini derinden yaşayan vatandaşlarımızdan biri…

Deprem sonrasında çok büyük mücadeleler verdiklerini belirten ve ‘’Bu süreçte sadece insanlar değil hayvanlar da mağdur’’ oldu diyen Balıkçı, o gün bugündür kendini engelli kedilere adadı.

ONLAR İÇİN EV KİRALADI

Genç kadın, bu kararı alma nedenini ve çalışmalarını şöyle anlattı:

"Kahramanmaraş'ta barınaktan çıkarken bulunduğu kafesten koluma yapışan engelli bir kediyi görünce ‘Onlar için bir şey yapmalıyım’ dedim ve bir ev kiraladım başlarda 5-10 kedim vardı şu an 50’ye yakın engelli kedimiz var. Kiminin kolu, kiminin gözü, kiminin bacağı yok. Onlar için 8 ay önce bir ev kiraladım. Bu yolda arkadaşım Selma Aras ve ev sahibimiz Baytürk ailesiyle harika bir iş çıkardık. Gönüllülerin desteğiyle onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Amacım onları sıcak birer yuvaya kavuşturmak.’’

Depremden sonra belediye ile işbirliği yaparak yol aldıklarını belirten Balıkçı, ‘’Kapıları bize sonuna kadar açık. Hem barınak müdürümüz Erkan Aksu hem de birlik başkanımız Mehmet Beşen sayesinde Kahramanmaraşta köpeklerimiz için de çok büyük yaşam alanları hazırlandı’’ diye konuştu. Balıkçı ‘’Depremin üzerinden yıllar geçti ama hala yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Engelli kediler, mama desteği ve kendilerini sahiplenecek aileleri bekliyor.