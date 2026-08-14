Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli S.P., bakkala gitmek için evden çıktı ancak bir süre sonra eve dönmedi.

Kızlarından haber alamayan aile, çevrede yaptıkları araştırmada S.P.'nin beyaz renkli Renault marka bir araca bindirilerek götürüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine aile durumu polise bildirdi.

ZORLA ARABAYA BİNDİRDİLER

İhbar üzerine çalışma başlatan Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.P.'yi saatler sonra Vatan Mahallesi Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde buldu.

Genç kız, annesine verdiği bilgide, evden çıktıktan sonra daha önce tanımadığı bir erkek tarafından zorla beyaz renkli bir araca bindirildiğini anlattı. S.P., daha sonra araca tanımadığı 3 erkeğin daha bindiğini ve kendisini bilmediği bir yere götürdüklerini, burada cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

BOYACI, TESİSATÇI, BERBER...

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, olayla bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin boyacı M.Ş.E. (25), tesisatçı M.T. (27), berber S.B. (28) ve berberin kalfası F.R. (17) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gaziantep Haber'in aktardığı bilgilere göre olayı duyan bazı mahalle sakinleri ile genç kızın yakınları karakolunun önünde toplandı. Vatandaşlar, şüphelilerin yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.