Artvin Şavşat'ta 53 yaşındaki Nalan Kaya, zihinsel engelli kızı Y.S.'nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için polis merkezine gitti. O esnada tansiyonu yükselen Nalan Kaya'nın aort damarının yırtıldığı belirlendi. Kaya, hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya’ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı. İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya’nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu. Öte yandan şüpheli T.K. ise tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

