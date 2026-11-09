Batman’ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen zihinsel engelli Ekrem Bakar (33) dosyası, 12 yıl sonra aydınlatıldı. Oğlunun terör örgütüne katıldığını iddia ederek güvenlik güçlerine başvuran babanın, cinayetin faili olduğu belirlendi.

Kozluk ilçesinde 2014 yılında kolluk kuvvetlerine giden baba R.B., 3 çocuk babası olan zihinsel engelli oğlu Ekrem Bakar’ın terör örgütüne katıldığını öne sürerek kayıp müracaatında bulundu. Yapılan aramalarda Bakar’a dair herhangi bir ize rastlanamayınca dosya kapsamında şahıs hakkında gaiplik kararı verildi.

GİZLİ TANIK VE TEKNİK TAKİP CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda jandarma ekiplerince dosya yeniden raftan indirildi. Detaylı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik incelemeler neticesinde; 2014’ten bu yana "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan Ekrem Bakar’ın örgüte katılmadığı tespit edildi. Araştırmalarda Bakar’ın, aralarındaki maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öz babası R.B. tarafından öldürülerek kırsal alana gömüldüğüne dair somut bulgulara ulaşıldı.

İKİ İLDE OPERASYON: BABA TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde elde edilen deliller doğrultusunda 3 Kasım'da düğmeye basıldı. Batman ve Antalya'da belirlenen 10 adrese jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında baba R.B. ile birlikte olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığındaki ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba R.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Gözaltındaki diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.