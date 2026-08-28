Afyonkarahisar'da engelli bir vatandaşa yönelik şiddet görüntüleri büyük tepki çekti. Olayın ardından yetkililer, ilgili zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Olay, dün Bankalar Caddesi'nde yaşandı. Caddede pamuk şeker satan Hüseyin Saka (40), zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Saka, satış yapmamasına yönelik uyarıya tepki gösterdi ve zabıta ile arbede çıktı.

Arbede sırasında bir zabıta memuru, Saka'ya tekme ve yumruk savurdu. Ayrıca elindeki su şişesiyle Saka'nın boynuna vurdu. Diğer bir zabıta personeli, Saka'yı kolundan tutarak caddeden uzaklaştırmaya çalışırken, bir başka memur da saldırgan kişiyi uzaklaştırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona erdi. Yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı.

Tepki çeken görüntülerin ardından Afyonkarahisar Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı ve söz konusu zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.