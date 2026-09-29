Olay, 2 Haziran'da Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, konuşma bozukluğu bulunan ve kendisini ifade edemeyen ağır zihinsel engelli Ahmet İsmail Genç, Halil İbrahim Gazioğlu ve Halil İbrahim Yalaz (28) ile birlikte rehabilitasyon görevlileri tarafından etkinlik odasına kilitlendi.

Yaklaşık 2 saat boyunca odada kilitli kalan 3 kişiden Gazioğlu, Genç’in gözlerine defalarca parmaklarını soktu. Yalaz ise Genç’in üzerine atlayarak bacaklarına baskı uyguladı ve darbetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Gazioğlu’nun Genç’in gözlerine sürekli hamle yaptığı ve parmaklarını gözlerine soktuğu, Genç’in gözlerinden kan geldiği görüldü.

Genç’in kapıyı açmaya çalıştığı ancak kapının kilitli olması nedeniyle bunu başaramadığı, bu sırada arkasından gelen Gazioğlu’nun şiddet eylemlerine devam ettiği kaydedildi. Yalaz’ın ise kapıya tekme atarak sesini duyurmaya çalıştığı ancak yardımına kimsenin gelmediği görüntülere yansıdı. Bir süre sonra odaya giren görevlilerin Genç’i kanlar içerisinde bulduğu, ardından sağlık ekiplerinin müdahale için içeri girdiği görüldü. Gazioğlu’nun Genç’in eline bulaşan kanı sürekli yalaması da görüntülere yansıdı.

GÖZLERİNDE DURUM CİDDİ

Olayın ardından yaralanan Ahmet İsmail Genç ile Gazioğlu ve Yalaz hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Genç’in ilk muayenesinde gözlerinde hematom, yani göz içi ve çevresinde kan birikimleri, göz kapağında ise laserasyon, yani cilt ve altındaki dokuların yırtılması veya parçalanması tespit edildi. Yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

Gazeteci Zeki Dursun'un aktardığı bilgilere göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı Ahmet S. (39), kurumun sorumlu müdürü Ali Rıza K. (36), hasta bakıcı Halil İbrahim B. (36), bakım merkezinin kurucu müdürü Muhammet Hamza V. (34) ve teknisyen Rafet K. (63) gözaltına alındı. Hasta bakıcı Halil İbrahim B. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Savcılık, 5 personel hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘ihmal suretiyle kasten yaralama’ suçlarından cezalandırılmaları talebiyle dava açtı. İddianamede, engelli bireylerin bulunduğu odanın kilitlenmesi, yalnız bırakılmaları, gerekli kontrollerin yapılmaması ve tedbirlerin alınmaması nedeniyle görevlerini ihmal eden bakım merkezi çalışanları ile müdürlerinin olaydan sorumlu olduğu belirtildi. Halil İbrahim Gazioğlu ve Halil İbrahim Yalaz hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talep edildi. Kovuşturma aşamasında tutuklu sanık Halil İbrahim B.’nin tahliye edildiği ve yargılamanın sürdüğü belirtildi.