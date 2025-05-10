Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), 3 Mart - 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan personel taşıma hizmeti ihalesine 25 milyon 654 bin TL harcadı. Bu durum, geçtiğimiz günlerde üniversite rektörünün engelli bir öğrenciye yönelik sözleriyle kamuoyunda oluşan tepkileri daha da artırdı.

"ERİŞİLEBİLİRLİK" SORUSUNA "BAĞIŞ TOPLAYIN" YANITI

KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk, öğrencilerle düzenlenen bir soru-cevap etkinliğinde, engelli bir öğrencinin kampüsteki erişim sorunlarına dikkat çekmesi üzerine tartışmalı bir yanıt verdi. Öğrenci, fakültesinde engelli tuvaleti bulunmadığını belirterek, üniversitenin Marmara KAF etkinliğinde “erişilebilir üniversite” olarak tanıtılmasına tepki gösterdi.

Öğrencinin, “Fakültemizde 2 engelli tuvaleti olduğu söyleniyor ama gerçekte yok. Normal tuvaletlere bile erişemiyoruz. Böyleyken üniversite nasıl erişilebilir olabilir?” şeklindeki sorusuna Rektör Cantürk, “Destek verirseniz, kendi gayretlerinizle bağış toplanırsa erişilebilirliği artırabiliriz” yanıtını verdi. Cantürk, konuşmasının devamında ise öğrenciye yönelik “Hadi arkadaşların seni alkışlasın” sözleriyle tepki topladı.

TEKLİF VEREN TEK FİRMA, MİLYONLUK İHALEYİ ALDI

Tartışmaların ardından kamuoyuna yansıyan ihale detayları, üniversitenin önceliklerini sorgulattı. KOÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 27 Ocak’ta yapılan taşıma hizmeti ihalesine yalnızca bir firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 31 milyon 356 bin TL olan ihale, 25 milyon 654 bin TL bedelle Körfez Turizm Seyahat Şirketi’ne verildi.

İHALEYİ ALAN FİRMA SAHİBİ AKP’Lİ ÇIKTI

İhaleyi alan Körfez Turizm’in sahibi Kadir Göksoy’un, 2015 yılında MHP'den ayrılarak AKP’ye katıldığı ve rozetini dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın taktığı biliniyor.