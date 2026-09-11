Özel bakım merkezleri ve sektörün sivil toplum kuruluşları, hastanede tedavi gören engelli bireylerin bakım ücretlerinin kesilmesinin mağduriyet yarattığını belirtti. Sorunun çözümü ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan başvurulara bugüne kadar yanıt verilmediği ifade edildi. Bazı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin de Bakanlıktan görüş istediği, ancak bu taleplerin de sonuçsuz kaldığı belirtildi.

MERKEZLERİN GİDERLERİ SÜRÜYOR

Sektör temsilcileri, 24 saat esasına göre yatılı hizmet veren özel bakım merkezlerinin, engelli birey hastaneye sevk edilse dahi yerini koruduğuna dikkat çekti. Merkezlerin zorunlu personel istihdamını sürdürdüğü, kira, enerji ve güvenlik gibi sabit giderleri karşılamaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca merkez çalışanlarının hastane ve engelli bireyin yakınlarıyla iletişimi sürdürdüğü, taburculuk sonrası merkeze dönüş sürecinin de kuruluş tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

EVDE BAKIM YARDIMINDA ÖDEME DEVAM EDİYOR

Sektör temsilcileri, evde bakım yardımı alan engelli bireylerin tedavi amacıyla hastaneye yatırılması halinde ödemelerin devam ettiğine dikkat çekti. Aynı sosyal hizmet sistemi içinde evde bakım yardımında ödeme sürerken, 24 saat yatılı hizmet veren özel bakım merkezlerinde ödemenin kesilmesinin uygulama çelişkisi yarattığı savunuldu.

“ÖDEME YOKSA SORUMLULUK DA KAMUDA OLMALI”

Sektörün talebi, engelli bireyin özel bakım merkeziyle ilişkisi ve merkezin sorumluluğu devam ettiği sürece bakım ödemesinin de sürdürülmesi. Ödeme yapılmayacaksa özel bakım merkezlerinden engelli bireyin yerini koruması, zorunlu personeli çalıştırması ve giderlerini karşılamasının beklenemeyeceği belirtiliyor. Bu durumda bakım sorumluluğunun kamu tarafından üstlenilmesi gerektiği ifade ediliyor. Sivil toplum kuruluşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından başvurulara bir an önce yanıt verilmesini ve Türkiye'nin 81 ilinde açık, eşit ve hakkaniyetli bir uygulama oluşturulmasını talep ediyor.