Türkiye'de sosyal medya platformları ve internet sitelerine yönelik uygulanan erişim engeli kararlarına bir yenisi eklendi.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) internetteki erişim engellerini takip eden EngelliWeb projesinin X hesabı (@engelliweb) hakkında erişim engeli kararı verildi.
Karar çıktığında kapatılmayan hesabın daha sonra Türkiye'den erişilemez hale geldiği görüldü.
YAMAN AKDENİZ VE T24'ÜN HESAPLARI DA ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ
İFÖD kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in X hesabı da 24 Eylül'de, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Türkiye'den görünmez kılınmıştı.
30 Eylül'de ise İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine karar vermişti.