Puruli Kültür Sanat tarafından bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek olan ‘Engelsiz Filmler Festivali’ 23-29 Mayıs tarihleri arasında Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.

Programda yer alan tüm filmlerin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile gösterileceği festivalde söyleşi, ödül töreni gibi etkinlikler de erişilebilir olarak gerçekleştirilecek.

‘BİR ÇAĞ YANGINI’

Festival, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Dresden Kısa Film Festivali Seçkisi ve Çocuklar İçin bölümleriyle birlikte ‘Bir Çağ Yangını’ başlığı altında düzenlenecek. 21. yüzyılın geride bıraktığımız ilk çeyreğinde tüm dünyada yaşanan krizler ve toplumsal olaylar; film gösterimleri, konuşmalar ve bir fotoğraf sergisi ile mercek altına alınacak.

Festival programında her yıl yerini alan “Çocuklar İçin” seçkisini bu yıl, dünyanın en eski çocuk filmleri festivallerinden biri olan Cinekid hazırladı.

RENKLİ PROGRAM

1986 yılında ilk kez düzenlenen Cinekid, bugün Hollanda genelinde 40’ın üzerinde lokasyonda küçük sinemaseverlerle buluşacak. Programda; Küçük Kayakçı, Kuap, Kayıp Çorapların Gizemi ve Turp Hasadı filmleri Türkçe seslendirme ve sesli betimleme ile gösterilecek.

OTİZM DOSTU GÖSTERİM

Otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmeleri için gerçekleştirilen “Otizm Dostu Gösterim” her yıl olduğu gibi bu yıl da festival programında yer alacak.

Goethe-Institut’teki gösterimde “Çocuklar İçin” seçkisi loş ışıklı bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak izleyicilerle buluşacak. Seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek, içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler.