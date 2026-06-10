Sık sık motosiklet kullanırken görüntülenen Engin Altan Düzyatan, bu kez milyonluk aracıyla kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, hem motosiklet tutkusuna ilişkin açıklamalarda bulundu hem de kullandığı aracın değeriyle dikkat çekti.



Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, motosikletiyle trafikte seyir halindeyken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Düzyatan, uzun yıllardır motosiklet kullandığını belirterek bu tutkusunun hayatının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

EN BÜYÜK TUTKUSU

Motosiklet sevgisiyle ilgili yöneltilen soruları yanıtlayan oyuncu, "Benim motosiklet tutkum yıllardır var. Bu tip motorları 3-4 senedir kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kısa açıklamasının ardından yoluna devam eden Düzyatan'ın rahat tavırları gözlerden kaçmadı.

YAKLAŞIK 2 MİLYON DEĞERİNDE

Öte yandan ünlü oyuncunun kullandığı motosiklet de sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı. Düzyatan'ın görüntülendiği motosikletin yaklaşık 1 milyon 800 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Hem oyunculuk kariyeri hem de özel yaşamıyla zaman zaman gündeme gelen Engin Altan Düzyatan, bu kez yüksek segment motosikleti ve motosiklet tutkusuna dair açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.