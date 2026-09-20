Oyuncu Engin Altan Düzyatan, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Doğayla iç içe zaman geçiren Düzyatan, hayvanlarla bir arada olduğu anları takipçileriyle paylaştı.

“DOĞADA OLMAK ŞİFA VERİR İNSANA”

Düzyatan, yaptığı paylaşımda doğaya olan ilgisini bir kez daha gösterdi. Oyuncu, kahverengi ve kabarık tüylü bir alpaka ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Fotoğraflarına “Doğada olmak şifa verir insana...” notunu düşen Düzyatan'ın paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Kareler yaklaşık 30 bin beğeni aldı.

HAYVANLARLA İÇ İÇE

Sosyal medyayı aktif kullanan Engin Altan Düzyatan, zaman zaman gezilerinden ve günlük yaşamından kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Oyuncunun doğayla ve hayvanlarla iç içe olduğu son paylaşımı da takipçilerinden ilgi gördü.