Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan, İzmir’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Düzyatan’ı bu zor gününde oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı.

OYUNCU DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Engin Altan Düzyatan, babasını son yolculuğuna uğurlarken tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Mevlan Düzyatan’ın cenaze törenine Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay’ın yanı sıra Engin Altan Düzyatan’ın Diriliş Ertuğrul dizisinden rol arkadaşı Ali Kaşıkçı da katıldı. Oyuncu dostları, törende Düzyatan’ın yanında yer aldı.

“SEVGİLİ BABAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ”

Babasının vefatını sosyal medya hesabından duyuran Engin Altan Düzyatan, paylaşımında “Sevgili babamız Mevlan Düzyatan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. Oyuncu, paylaşımında cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı.

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN’DAN DUYGUSAL VEDA

Engin Altan Düzyatan’ın eşi ve iki çocuğunun annesi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da kayınpederine sosyal medya üzerinden veda etti.

Alkoçlar Düzyatan, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Dünyanın en iyi kayınpederine son görüşmemizle veda etmek istiyorum. Senin gelinin olmak çok büyük şeref benim için. Seni her zaman çok özleyeceğim.”