Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği karakterle tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan’ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.
Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran oyuncu, babasının fotoğrafını paylaşarak sevenlerine açıklamada bulundu. Düzyatan, paylaşımında cenaze töreninin yapılacağı tarih ve defin yerine ilişkin bilgileri de aktardı.
"BABAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"
Babasının vefatını duyuran Engin Altan Düzyatan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi, 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir."