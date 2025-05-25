Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türkiye’yi terk etme kararı aldığını açıkladı. Eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ile Alara’yı da yanına alan Düzyatan ailesinin, iddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin şehri Dubai şehrine taşınacağı aktarıldı.

Ünlü oyuncunun aldığı kararda birden fazla etken olduğu aktarıldı. Hem Engin Altan Düzyatan hem de eşi Neslişah Alkoçlar’ın Dubai’yi çok sevdikleri bilinirken, Alkoçlar’ın kız kardeşi Aslışah Demirağ ile eşi Kaan Demirağ’ın da Dubai’de yaşıyor olması taşınma kararlarını etkiledi.

Fakat en önemli nedenin çiftin çocukları için düşündükleri eğitim planı olduğu ileri sürüldü. Ünlü çift, oğulları Emir Aras ve kızları Alara'nın Dubai’de İngilizce eğitim veren uluslararası bir okula kayıt yaptırdıkları öğrenildi. Çocukların, eylül ayında yeni okullarına başlaması bekleniyor.

Engin Altan Düzyatan’ın oyunculuğu bırakacağı yönündeki soru işaretleri ise cevap buldu. Ünlü oyuncunun hem Dubai’de hem de Türkiye’de projelerde yer alarak kariyerine devam edeceği aktarıldı.