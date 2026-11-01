Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Ürdün’ün tarihi antik kenti Petra’yı ziyaret etti. Efsanevi boksör Mike Tyson’la da aynı organizasyonda bir araya gelen Düzyatan, yolculuğuna ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
PETRA’NIN BÜYÜSÜNÜ ANLATTI
Ürdün’de düzenlenen MMA organizasyonunun özel konukları arasında yer alan Engin Altan Düzyatan, program kapsamında ülkenin tarihi noktalarından Petra’yı gezdi. Ünlü oyuncu, ziyaretinden fotoğrafları şu notla yayımladı:
“Petra’nın büyüsü, Ürdün’ün sıcaklığı… Gördüklerim kadar tanıştığım insanların da iz bıraktığı, çok güzel anılarla döndüğüm bir yolculuk. Yeniden görüşmek üzere…”
MIKE TYSON DA ÜRDÜN’DE
Düzyatan’ın Ürdün ziyaretinde dikkat çeken isimlerden biri de dünya boks tarihinin efsane isimlerinden Mike Tyson oldu. İki ünlü isim, Petra ziyaretinde aynı organizasyon kapsamında bir araya geldi.
BABASINI PAZAR GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMIŞTI
Engin Altan Düzyatan, Ürdün yolculuğundan önce pazar günü İzmir’de düzenlenen cenaze töreninde babasına veda etmişti.
Günün Trend Haberleri
Oyuncunun daha önceden planlanan organizasyon kapsamında Ürdün’de bulunduğu öğrenildi.
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