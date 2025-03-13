CHP'li Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in enflasyon verilerini düşük gösterdiğini ve bunun memurların, işçilerin ve emeklilerin ekonomik durumunu olumsuz etkilediğini söylemişti. Altay, bu açıklamalarında, "Enflasyonun gerçeğini açıklamazsan, memurun, işçinin, emeklinin sofrasından ekmek çalmış olursun, hırsızlık yapmış olursun" demişti.

TÜİK, Altay’ın ifadelerinin hakaret içerdiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, Altay’ın açıklamalarının eleştiri sınırlarını aştığına ve TÜİK’in kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, Engin Altay’a 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Her iki taraf da karara istinaf başvurusu yaptı. Ancak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını onayladı ve her iki tarafın itirazlarını reddetti. Bu karar sonucunda, Engin Altay toplamda 26.027 TL ödemek zorunda kaldı. Bu tutar, 10.000 TL manevi tazminat, 3.248 TL işlemiş faiz, 816,40 TL yargılama gideri, 226 TL yargılama gideri işlemiş faiz ve karşı vekalet ücreti olarak hesaplandı.

Altay, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, mahkemenin dokunulmazlık kavramından bihaber olduğunu öne sürerek, TÜİK yöneticilerine etik ve liyakat eğitimi almalarını önerdi. Altay, "Benden aldığı paralara TÜİK yöneticileri etik ve liyakat eğitimi alsın, paraları yetmezse ben öderim" diyerek tepki gösterdi.