İstanbul Şişli'de geçen ay motosiklet çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Usta oyuncunun vefatının ardından sosyal medyada şu iddia yayıldı: "Engin Çağlar'ın vefatından önce gizli bir vasiyet bıraktığı, bu vasiyette milyonlarca liralık mirasını belirli kişilere ya da hayır kurumlarına değil, 'halktan rastgele seçilecek 150 kişiye' paylaştıracağı."

Engin Çağlar'ın çocukları Eser ve Çağlan sessizliğini bozarak sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

"HABERLER MANİPÜLATİF, GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, "Son birkaç gündür sosyal medyada babamızla ilgili çıkan miras ve vasiyet haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Amaçlanan, kişileri özendirerek bir finansal platforma yönlendirmek ve manipülasyon yapmaktır. Bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.