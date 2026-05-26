Başarılı oyuncu Engin Hepileri, annesi Semra Hepileri’nin ölümüyle sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Beyza Şekerci, duygusal mesajıyla dikkat çekti. ''BENİM PAMUK SEMROŞ'UMU KAYBETTİK'' Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Engin Hepileri, annesi Semra Hepileri’nin vefatıyla büyük acı yaşadı. Üzücü haberi oyuncunun eşi Beyza Şekerci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şekerci paylaşımında, “Engin’imin güzel annesi, cancanımın babaannesi, benim pamuk Semroş’um, Semra Hepileri’yi kaybettik” ifadelerini kullandı. Cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaşan Beyza Şekerci, Semra Hepileri’nin cenazesinin 26 Mayıs Salı günü Erenköy Galip Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından kaldırılacağını ve Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedileceğini açıkladı. Sanat camiasından birçok isim, paylaşımın ardından Engin Hepileri ve ailesine başsağlığı mesajları gönderdi. BABANNESİNE VEDA EDERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Engin Hepileri’nin annesi Semra Hepileri için düzenlenen cenaze töreni, sevenlerini bir araya getirdi. Törende en duygusal anlardan biri ise küçük oğlu Can’ın babaannesine veda ederken gözyaşlarına boğulması oldu.

