Sosyal medya fenomeni Dilan ve eşi Engin Polat, sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; bu olayla yeniden gündeme gelen Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın müşteki Halil İbrahim Kalkan’a ait bilgileri sosyal medya üzerinden paylaştığı iddiasıyla hakkında ‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından’ 4 yıldan 9 yıla kadar dava açıldı.

Açılan bu davanın duruşması görüldü.

“EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇTAN CEZALANDIRILSIN”

Duruşmada müşteki Halil İbrahim Kalkan ile avukatı hazır bulundu.

Engin Polat’ın katılmadığı duruşmada avukatı yer aldı.

Mahkeme başkanı tarafından Cumhuriyet savcısının görüşü alındı.

Cumhuriyet savcısı "Sanığın iddianame anlatımına da yansıdığı üzere işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet verdiği, bu nedenle TCK'nin 44. maddesi uyarınca bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması gerektiği, bu bağlamda sanığa atılı kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme suçunun daha ağır cezayı gerektirmesi ve bu suçun da şikayete ve de uzlaşmaya tabii olması karşısında bu suç yönünden uzlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla dosyanın bu yönlü müteakip işlemlere esas olmak üzere uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verilmesi talep olunur. " dedi.

POLAT'IN AVUKATI BERAAT İSTEDİ

Kalkan’ın avukatı "Engin Polat’ın isnat olunan suçlardan cezalandırılmasını talep ediyoruz ve şikayetimiz devam etmektedir" dedi.

Polat’ın avukatı ise "Müvekkilimin isnat olunan suçu işlemediğinden uzlaştırma işlemlerini kabul etmiyoruz, müvekkilimin beraatine karar verilsin" talebinde bulundu.

Mahkeme, savcılığın uzlaştırma işlemlerinin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.