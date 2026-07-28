Eşi Dilan Polat ile tartışmalı olayları sık sık gündem olan Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine Polat'ın "enginpolat" kullanıcı adlı hesabına erişimin engellenmesine hükmetti. Söz konusu kararda mahkeme; erişim engeli kararını "suç işlenmesinin önlenmesi", "milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle verdi. Kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirim yapılmasına karar verildi. DİLAN POLAT'IN 6,3 MİLYONLUK HESABI KAPANMIŞTI Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları için de erişim engeli kararı alınmıştı. Kararın ardından Meta, yaklaşık 6,3 milyon takipçili Dilan Polat'ın hesabını Türkiye'den erişime kapatmıştı.

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