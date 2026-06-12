İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde 3 Haziran Çarşamba günü yaşanan silahlı saldırıda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın korumalığını yapan ve Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat hayatını kaybetti. Olayın ardından İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Engin Polat, kuzeni Can Polat için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Polat, çocukluk yıllarına ve aralarındaki yakın ilişkiye vurgu yaparak acısını dile getirdi.

''ARTIK 6 ÇOCUĞUM VAR''

Engin Polat hayatını kaybeden kuzeni Can Polat ile fotoğrafını paylaşarak ''Sen benim çocukluğum, sen benim kardeşten ötem, sen benim tek dostum, sırdaşım. Elbet bir gün buluşacağız. O ana kadar gözün arkada kalmasın. Rabbim nefes verdiği sürece evlatların evlatlarım. Artık 6 çocuğum var, emanetin emin ellerde. Rahat uyu canımın canı can gardaşım'' notunu düştü.



