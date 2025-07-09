İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet” suçlamalarıyla 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara karar verildi.

Daha önceki duruşmada mahkeme, tutuklu sanıklardan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar vermişti. Bugün görülen duruşmaya Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat ve taraf avukatları katılırken, duruşma gizli tanığın SEGBİS üzerinden dinlenmesiyle başladı.

'ELİMDEKİ YAZIŞMALARI MAHKEMEYE SUNABİLİRİM'

Ses değiştirilerek SEGBİS ile ifade veren gizli tanık, çarpıcı iddialarda bulundu. Tanık, “Yasa dışı bahis sektöründe bulundum. Engin Polat’ı ve Derkan Başer’i Kıbrıs’ta gördüm, beraber iş yaptıklarına bizzat şahidim.

Bahis sitesi Derkan Başer’e ait. Veysel Şahin’in tutuklanmasından sonra sitenin başına Derkan geçti. 2018’den sonra Engin Polat ve Derkan Başer bahis sitesini birlikte işletmeye başladı. Ukrayna’da Derkan Başer’in misafiri olduğumda, Engin Polat ile yazışmalarına şahit oldum. Engin Polat, Derkan Başer ile dış finans işlerini yönetti. Elimdeki yazışmaları mahkemeye sunabilirim” dedi. Tanık, dosyada adı geçen diğer sanıkları tanımadığını belirtti.

'KABUL ETMİYORUZ'

Engin Polat, gizli tanığın iddialarına karşı savunmasında, “Beyanlarını kabul etmiyoruz, hepsi iftiradır” dedi. Sezgin Polat da benzer şekilde, “Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum” ifadesini kullandı.

'KAYYUMDAN ALINACAK'

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre Polat ailesinin yargılandığı kara para davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Tedbirlerin bir kısmı kaldırıldı. Sanıkların akrabaları üzerindeki tedbir kararları kalktı, sanıklar üzerindeki tedbirler ise devam ediyor. Şirketlerin tamamı kayyumdan alınıp denetim altına alındı.