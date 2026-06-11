İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu öğrenildi.

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