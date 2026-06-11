İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.
Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu öğrenildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.
Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu öğrenildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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