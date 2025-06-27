Oyuncu Ezgi Mola, dört yıllık birlikteliğin ardından Mayıs 2023'te işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikâh masasına oturdu.

Maçka'daki bir otelde aile arasında gerçekleşen nikahta Ezgi Mola'nın şahitliğini Enis Arıkan, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin yaptı.

Çiftin bu evlilikten Can adını verdikleri bir de oğulları dünyaya geldi.

Evliliklerini magazinden uzak yaşamayı tercih eden Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan geçen gün kötü haber geldi.

Mola, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile 2 yıllık evliliğini bitirdiğini duyurdu.

"2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can , onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan , üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın. Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler"

"3 GÜNDE NE DEĞİŞTİ?"

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 21 Haziran'da Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in Çorum'daki düğününe katıldı. Gece boyunca diğer konuklarla sohbet eden çift, mutluluk pozları verdi.

Daha önce hiç ayrılık haberleri ile gündeme gelmeyen ikilinin ani kararı "3 günde ne değişti?' yorumlarına neden oldu.

Öte yandan boşanma haberinin ardından akıllara Ezgi Mola'nın eski dostu Enis Arıkan geldi.

(Senelerce birbirinin yanından bir an olsun ayrılmayan eski dostlar Ezgi Mola ve Enis Arıkan, Mola'nın düğününden sonra ilişiğini kesmişti. Küslüklerinin Mustafa Aksakallı'yla bir alakası olduğu düşünülmüştü.)

Önceki akşam bir davette görüntülenen Enis Arıkan boşanma konusuyla ilgili "Hayırlısı olsun ikisi için de. İkisi doğru olan kararı vermiştir zaten. Bir şey diyemem ben, iyi olsunlar" dedi.

"AYIP YA!"

Arıkan "Sizin aranızdaki bağlar yeniden kuvvetlendi mi? Görüşüyor musunuz kendisiyle?" sorusuz üzerine de "Hayır görüşmüyoruz ama konuşmayalım. Hiç özür bekleyen bir taraf yok artık. Üzerinden de çok geçti. Her defasında bunları konuşmayalım arkadaşlar ayıp ya! Her bir şey olduğunda beni ona, onu bana, vallahi ayıp ya! Arkadaşlığımıza yazık. Haklarında hayırlısı olsun" diye konuştu.