İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yerebatan Sarnıcı’na girişlerin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına 1 Türk Lirası belirlemesinin ardından ziyaretçi sayısında patlama yaşanıyor. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, cumartesi günü ziyaretçi sayısının 20 bini geçtiğini açıkladı. Halkın ilgi gösterdiği 1 TL’lik giriş tarifesi ardından müze önünde uzun kuyruklar oluştu.



İBB Başkanvekili Aslan açıklamasının devamında, “Bu büyük gurur benim için. İstanbul halkına sesleniyorum: Akın akın Sultanahmet’e gelin; Yerebatan Sarnıcı’nı görün. Halkçı belediyecilik ve ecdat yadigarına nasıl sahip çıkılır, şahitlik edin. İstanbul sadece bize değil, tüm İstanbullulara emanettir. Gelin, malımıza mülkümüze hep beraber sahip çıkalım” dedi.





İŞLETME BAKANIN ENİŞTESİNE VERİLECEK



15 gün içerisinde sarnıcın devredileceği haberleri ardından sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar endişelerini dile getirirken bir kullanıcı, “Yerebatan Sarnıcı artık 1 TL! Turizm bakanın eniştesi almadan gidin gezin. Yoksa çok pahalı gezersiniz” dedi. İddialara göre Kültür Bakanlığı’na bağlı bazı müzelerin işletmesi bakanın eniştesine veriliyor.