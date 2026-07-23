Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 398'inci Sokak'ta dün gece İzzet Y. ile eşi arasında başlayan tartışma, ailelerin müdahil olmasıyla kanlı bir boyuta taşındı. Çift arasındaki kavganın ardından 16 yaşındaki Abdullah B., bugün eniştesi İzzet Y.'ye ait kuaför dükkanına gitti. Abdullah B.'nin yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu saçmaların hedefi olan enişte İzzet Y. yaralandı. İş yerindeki müşteriler ise yaşanan panik nedeniyle dükkandan kaçarak uzaklaştı.

SOKAKTA TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI

Silahlı saldırının ardından her iki aile üyeleri bu kez sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Yaralı haldeki İzzet Y.'nin de katıldığı ve taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı kavgada; İzzet Y.'nin kardeşi Halil Y. ile Abdullah B. ve Muhammet B. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı güçlükle sonlandırdı. Olaylarda yaralanan toplam 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.