Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. On binlerce canın yitirildiği, geride milyonlarca kırık hikayenin kaldığı o günlerde, hafızalara kazınan bazı anlar vardı. O anlardan biri de enkaz altındaki kız arkadaşı için gözyaşı döken kahramanı olan genç çift, yıllar sonra nişan görüntülerini paylaştı.

'YIKINTILAR ARASINDAN ÇIKTIK'

Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutlu haberi duyurdu. 3 yıl önce enkaz başında ağladığı anlar ile bugün gerçekleştirdikleri nişan töreninden neşeli görüntüleri yan yana paylaşan genç, gönderisine duygu dolu bir not düştü:

"En karanlık gecenin sonunda bile güneşin doğacağını bana sen öğrettin. Yıkıntıların arasından el ele çıktık, şimdi ise ortak bir geleceğe ilk adımımızı atıyoruz."

GENÇ ÇİFTE YORUM YAĞDI

Çiftin nişan töreninden paylaştığı görüntülere, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı yağdı. Depremin acı hatıralarını hala yüreğinde taşıyan kullanıcılar, bu mutlu kareleri "Aşkın ve umudun zaferi", "Enkazlardan filizlenen mucize" yorumlarıyla paylaştı.