Dijital bankacılık platformu Enpara, kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir sistem bakım duyurusu yayımladı. Bankadan yapılan resmi açıklamaya göre, sistemlerin optimize edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan planlı çalışma süresince, özellikle yatırım işlemlerinde geçici erişim kısıtlamaları yaşanabilecek.

GECE YARISI BAKIM ÇALIŞMASI

Enpara tarafından paylaşılan bilgilere göre, sistem yenileme ve bakım çalışması 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 23:00 itibarıyla başlayacak. Çalışmaların 20 Haziran Cumartesi günü saat 04:00’e kadar tamamlanması planlanıyor. Toplamda 5 saat sürmesi öngörülen bu zaman diliminde kullanıcıların işlem planlamalarını buna göre yapması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu çalışmanın tüm müşteri tabanını kapsamlı bir şekilde etkilemesi beklenmiyor. Banka, altyapı çalışmaları esnasında sistemlerin yalnızca bazı kullanıcılara geçici olarak kapalı olabileceğini aktardı. Kesintinin anlık ve kullanıcı bazlı değişiklik gösterebileceği belirtildi.