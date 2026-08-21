Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yöneticisi Mazlum Abdi, Kamışlı merkezli örgütünün Şam yönetimi ile entegrasyonunun tamamlandığını bildirdi.

Haseke iline bağlı Kamışlı'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan Abdi, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Askeri, güvenlik ve idari kurumlarımızı devlet yapılarının kurumlarına entegre etme sürecinin sona erdiğini ve bütünüyle tamamlandığını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

"Artık yeni bir aşamaya başlıyoruz" diyen Abdi, mücadelelerinin halkın haklarının anayasada güvence altına alınması için devam edeceğini belirtti.

1 YIL SÜREN SÜREÇ

Suriye'de Şam yönetiminin, SDG'nin kontrolündeki geniş bir bölgeyi ele geçirmesinin ardından 10 Mart 2025'te entegrasyon anlaşmasına varmıştı.

Sekiz maddelik anlaşma; ülkenin kuzeydoğusundaki sınır kapıları, Kamışlı Havalimanı ve petrol sahaları gibi tüm sivil ve askeri kurumların entegre edilmesini öngörüyor.

Bunun karşılığında Kürtlere vatandaşlık verilmesi, anayasal haklarının güvence altına alınması, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşlerinin ve korunmalarının sağlanması ile ülke genelinde ateşkesin sağlanması konusunda mutabakata varılmıştı.

Geçen bir yılı aşkın sürede yavaş ilerleyen anlaşmanın uygulanması kapsamında taraflar çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

ÖRGÜTTEKİ İSİMLER ÜST DÜZEY KONUMLARA GELDİ

Süreç içerisinde örgüt içinden isimler üst düzey idari ve askeri görevlere getirildi, binlerce SDG mensubunun orduya kaydedildiği bildirildi ve yerinden edilmiş halk Halep iline bağlı Afrin'e geri döndü.

Son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, entegrasyon sürecini görüşmek üzere 4 Ağustos'ta Şam'da Abdi ile bir araya geldi.

Devlete ait SANA ajansına göre görüşmeye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve siyasetçi İlham Ahmed katıldı.

Toplantı, Şara'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir gün önce yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti.

Entegrasyon sürecini denetleyen Şam yönetiminden Ahmed el Hilali'nin de katıldığı etkinlikte Abdi, örgütün Orta Doğu genelinde dağıdığını vurguladı.

Suriye basınında son dönemde SDG'nin ve kuzeydoğudaki sivil yönetiminin birkaç hafta içinde kendini feshedebileceği haberleri yer almıştı.