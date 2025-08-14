Gönül Yazar'ın sağlık sorunları yaşadığı ve entübe edildiği iddia edilmişti.

Yazar ise sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hakkımda 'entübe edildi' şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın'ı ve Orhan Gencebay'ı dört defa 'öldü' diye haber yaptı. Ben şu anda hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim" demişti.

Ünlü sanatçı bu olaydan aylar sonra ortaya çıktı. Önceki akşam sevdikleriyle 89'uncu yaşını kutlayan Gönül Yazar pastasındaki mumları üflerken "Kilo alayım inşallah" diyerek dua etti.

"HÂLÂ TAŞ BEBEK"

Sosyal medyada "Gayet sağlıklı görünüyor", "Hâlâ taş bebek", "Bu yaşta böyle görünmek harika" yorumları yapıldı.

Gönül Yazar, geçen yıllarda bacağına pıhtı atması nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü.